Зеленский: энергетики стабилизировали ситуацию в некоторых регионах

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"Восстановление сетей и технических возможностей поставки, разминирование линий электропередачи, ремонты – все продолжается круглосуточно. Удалось облегчить ситуацию в части регионов, где еще вчера было очень много реальных проблем", - сказал он в вечернем видеообращении в воскресенье.

По словам Зеленского, в воскресенье производились отключения энергии для стабилизации потребления в 15 областях Украины, а также в Киеве.

"Больше всего – Винницкая, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Киевская области и столица. Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и общинам", - добавил он.

Напомним

Сегодня, 21 ноября, во всех регионах Украины будут введены плановые отключения электроэнергии.