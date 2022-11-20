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Завтра по всей Украине будут плановые отключения света

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Завтра во всех регионах Украины введут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.

Детали

"Завтра, 21 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", – говорится в сообщении.

Как отметили, в течение выходных удалось смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание.

"На понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются", – добавили в Укрэнерго.

Напомним

В КГГА не исключают, что Киев может полностью остаться без света.

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