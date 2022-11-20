Завтра по всій Україні будуть планові відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Завтра у всіх регіонах України введуть планові відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.
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"Завтра, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, протягом вихідних вдалося пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання.
"На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються", – додали в Укренерго.
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