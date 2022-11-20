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Зеленський: енергетики стабілізували ситуацію у деяких регіонах

Зеленський: енергетики стабілізували ситуацію у деяких регіонах

Київ • УНН

 • 354676 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у деяких українських регіонах, повідомляє УНН.

Цитата

"Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти – все триває цілодобово. Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже багато реальних проблем", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

За словами Зеленського, у неділю проводилися відключення енергії для стабілізації споживання у 15 областях України, а також у Києві.

"Найбільше – Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина і столиця. Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам", - додав він.

Нагадаємо

Сьогодні, 21 листопада, у всіх регіонах України введуть планові відключення електроенергії.

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