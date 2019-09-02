Зеленский поручил отменить перечень объектов, не подлежащих приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 октября должен быть принят закон об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.
“Принять законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Срок — до 1 октября 2019 года”, — отметил Зеленский.
По его словам, ответственными по этому вопросу станут председатель ВРУ Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.
При этом он добавил, что правительство сформировать перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации, а также передать перечень из 500 предприятий — объектов малой приватизации, подлежащих продаже до 1 декабря текущего года.
Кроме того, как отметил Глава государства, правительство должно начать подготовку крупных предприятий к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. Первый конкурс должен быть проведен не позднее 1 апреля следующего года.
Напомним, Зеленский поручил принять закон об отмене моратория на продажу земель до 1 декабря.