Зеленський доручив скасувати перелік об'єктів, які не підлягають приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 жовтня має бути ухвалений закон про скасування переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
“Прийняти законопроект про скасування переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Термін — до 1 жовтня 2019 року”, — зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальними щодо цього питання є голова ВРУ Дмитро Разумков, голова депутатської фракції “Слуга народу” Давід Арахамія.
При цьому він додав, що уряд має сформувати перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації, а також передати перелік з 500 підприємств — об’єктів малої приватизації, які підлягають продажу до 1 грудня поточного року.
Крім того, як зазначив голова держави, уряд має почати підготовку великих підприємств до приватизації й залучення інвестиційних радників до 1 грудня 2019 року. Перший конкурс має бути проведений не пізніше 1 квітня наступного року.
Нагадаємо, Зеленський доручив ухвалити закон про скасування мораторію на продаж земель до 1 грудня.