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Зеленский к российским пропагандистам: вы будете отвечать за соучастие в военных преступлениях

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские пропагандисты, которые откровенно лгут относительно российского вторжения в Украину, будут отвечать так же, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении, пишет УНН.

Цитата

“Вчера появилась информация о погибших во вчерашней бомбардировке роддома и детской больницы в Мариуполе. Три человека мы потеряли. Знаете, на российском телевидении вспомнили эту тему, она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам соврали, якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме не было женщин и детей. Россиянам соврали, что якобы там засели националисты, на каких-то позициях. Они врут уверенно, как и всегда. Военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают. Хочу сказать им одну вещь - вы будете отвечать так же, как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей”, - сказал Президент.

Детали

По его словам, вся собственность пропагандистов и связанных с ними лиц будет найдена и конфискована везде, где бы она ни была.

“И это только начало. Вас привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях, а потом, и это обязательно будет, вас возненавидят граждане России - все, кого вы сейчас постоянно, ежедневно, много лет подряд обманываете”, - отметил Зеленский.

Как подчеркнул Президент, война никогда не бывает изолированной, она бьет и по жертве, и по агрессору.

Контекст

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

Вчера было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.

По информации по состоянию на 10 марта, в результате авиаудара российских оккупантов по роддому в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок — девочка.

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