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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський до російських пропагандистів: ви відповідатимете за співучасть у воєнних злочинах

Зеленський до російських пропагандистів: ви відповідатимете за співучасть у воєнних злочинах

Київ • УНН

 • 134960 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські пропагандисти, які відверто брешуть щодо російського вторгнення в Україну, будуть відповідати так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Вчора з’явилась інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Троє людей ми втратили... Знаєте, на російському телебаченні згадали цю тему, вона була у них на ток-шоу. Але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, нібито в лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку не було жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли націоналісти, на якихось позиціях. Вони брешуть впевнено, як і завжди. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ – ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей”, - сказав Президент.

Деталі

З його слів, всю власність пропагандистів та пов’язаних з ними осіб буде знайдено та конфісковано всюди, де б вона не була.

“І це тільки початок. Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах, а потім, і це обов’язково буде, вас зненавидять громадяни Росії – всі, кого ви зараз постійно, щоденно, багато років поспіль обманюєте”, - зазначив Зеленський.

Як підкреслив Президент, війна ніколи не буває ізольованою, вона б’є і по жертві, і по агресору.

Контекст

9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

Вчора було відомо про 17 поранених внаслідок авіаудару по пологовому будинку.

За інформацією станом на 10 березня, внаслідок авіаудару російських окупантів по пологовому будинку у Маріуполі загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка.

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