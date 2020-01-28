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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Зеленский дал звание Герой Украины двум погибшим при пожаре в Одесском колледже

Киев • УНН

 • 15098 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины двум лицам, погибшим в результате пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом говорится в указе № 20/2020, опубликованном на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

Зеленский дал звание Герой Украины двум погибшим при пожаре в Одесском колледже

"За героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара, постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)

Бортюк Анне Леонидовне - преподавателю высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса"

Шатохину Сергею Николаевичу - командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщик службы гражданской защиты", - говорится в тексте указа.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

В результате пожара в Одесском колледже погибли 16 человек.

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