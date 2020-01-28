Зеленский дал звание Герой Украины двум погибшим при пожаре в Одесском колледже
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины двум лицам, погибшим в результате пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом говорится в указе № 20/2020, опубликованном на официальном сайте Главы государства, передает УНН.
"За героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара, постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)
Бортюк Анне Леонидовне - преподавателю высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса"
Шатохину Сергею Николаевичу - командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщик службы гражданской защиты", - говорится в тексте указа.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.
В результате пожара в Одесском колледже погибли 16 человек.