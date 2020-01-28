Зеленський дав звання Герой України двом загиблим на пожежі в Одеському коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України двом особам, які загинули в результаті пожежі, що сталася 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це йдеться в указі № 20/2020, опублікованому на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
"За героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі, постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно)
Бортюк Ганні Леонідівні - викладачеві вищої математики та інформаційних дисциплін державного вищого навчального закладу “Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”
Шатохіну Сергію Миколайовичу - командирові відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщику служби цивільного захисту", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
В результаті пожежі в Одеському коледжі загинули 16 людей.