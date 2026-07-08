Зеленский заявил Трампу, что не поедет в москву, потому что там в воздухе много украинских беспилотников
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что не может поехать в москву из-за большого количества украинских беспилотников в воздухе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом пошутил, что не может поехать в москву, потому что там в воздухе много украинских беспилотников и это опасно, передает УНН.
Детали
Трамп во время встречи отметил, что Зеленский имеет "большую поддержку" лидеров НАТО.
Президент США добавил, что российский диктатор владимир путин хотел провести в москве встречу по прекращению войны, но он настаивает, что это невозможно.
"Но он встретится, и Зеленский встретится, и что-то произойдет. Это будет позитивно. И я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", — отметил Трамп.
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В контексте этого президент США поинтересовался у Зеленского, поехал бы тот в москву.
Зеленский ответил, что ему трудно поехать в москву, потому что там в воздухе так много украинских беспилотников.
"Это сложно. В воздухе много украинских беспилотников. Вот почему. Для меня опасно. Для всех будет опасно", - сказал Зеленский.
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