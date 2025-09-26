Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные территории, однако сказал о компромиссе

Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, но готова вернуть их когда-нибудь в будущем, дипломатическим путем, а не оружием. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Axios, передает УНН.

Подробности

Зеленский прокомментировал, согласится ли он на какие-либо территориальные уступки для того, чтобы заключить соглашение, которое завершит войну.

Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы российскими. Мы не можем этого сделать. Итак, если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, будет ли завтра прекращение огня? Все согласны с тем, что у нас нет сил вернуть эти территории. Поэтому мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем, дипломатическим путем, а не оружием - сказал Зеленский.

Президент считает, что это хороший компромисс для всех.

Дополнение

В прошлом году Зеленский заявлял, что Украина не может юридически признать оккупированные территории российскими. Но дипломатически нужно достигать своих целей - это устойчивого, безопасного и более быстрого мира для Украины.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на днях, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.

Как пишет CNN, вместо требований согласиться на потерю оккупированных территорий, теперь Президента Украины Владимира Зеленского призывают к еще более сложной задаче - возвращению земель, которые Украина не смогла освободить во время контрнаступления 2023 года.