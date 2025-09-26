$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 8214 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 13749 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
09:01 • 19235 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 26243 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 31893 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 27213 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39151 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35428 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67765 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42953 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
06:40 • 26261 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 31911 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынке
Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные территории, однако сказал о компромиссе

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, но готова вернуть их в будущем дипломатическим путем. Президент Владимир Зеленский считает это компромиссом для всех сторон.

Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные территории, однако сказал о компромиссе

Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, но готова вернуть их когда-нибудь в будущем, дипломатическим путем, а не оружием. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Axios, передает УНН.

Подробности

Зеленский прокомментировал, согласится ли он на какие-либо территориальные уступки для того, чтобы заключить соглашение, которое завершит войну.

Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы российскими. Мы не можем этого сделать. Итак, если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, будет ли завтра прекращение огня? Все согласны с тем, что у нас нет сил вернуть эти территории. Поэтому мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем, дипломатическим путем, а не оружием

- сказал Зеленский.

Президент считает, что это хороший компромисс для всех.

"На 10-15 лет есть понимание, как двигаться": Украина имеет видение, как вернуть все ВОТ - Минобороны28.08.25, 17:41 • 4110 просмотров

Дополнение

В прошлом году Зеленский заявлял, что Украина не может юридически признать оккупированные территории российскими. Но дипломатически нужно достигать своих целей - это устойчивого, безопасного и более быстрого мира для Украины.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на днях, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.

Как пишет CNN, вместо требований согласиться на потерю оккупированных территорий, теперь Президента Украины Владимира Зеленского призывают к еще более сложной задаче - возвращению земель, которые Украина не смогла освободить во время контрнаступления 2023 года.

Алена Уткина

