Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території, проте сказав про компроміс

Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, але готова повернути їх колись у майбутньому, дипломатичним шляхом, а не зброєю. Про це заявив Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає УНН.

Зеленський прокоментував, чи погодиться він на будь-які територіальні поступки для того, щоб укласти угоду, яка завершить війну.

Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані російськими. Ми не можемо цього зробити. Отже, якщо поглянути на сьогоднішню ситуацію, чи завтра буде припинення вогню? Усі згодні з тим, що ми не маємо сил повернути ці території. Тож ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх колись у майбутньому, дипломатичним шляхом, а не зброєю