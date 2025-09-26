Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території, проте сказав про компроміс
Київ • УНН
Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, але готова повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Президент Володимир Зеленський вважає це компромісом для всіх сторін.
Зеленський прокоментував, чи погодиться він на будь-які територіальні поступки для того, щоб укласти угоду, яка завершить війну.
Деталі
Зеленський прокоментував, чи погодиться він на будь-які територіальні поступки для того, щоб укласти угоду, яка завершить війну.
Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані російськими. Ми не можемо цього зробити. Отже, якщо поглянути на сьогоднішню ситуацію, чи завтра буде припинення вогню? Усі згодні з тим, що ми не маємо сил повернути ці території. Тож ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх колись у майбутньому, дипломатичним шляхом, а не зброєю
Президент вважає, що це добрий компроміс для всіх.
Доповнення
Торік Зеленський заявляв, що Україна не може юридично визнати окуповані території російськими. Але дипломатично треба досягати своїх цілей - це сталого, безпечного й більш швидкого миру для України.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив днями, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.
Як пише CNN, замість вимог погодитися на втрату окупованих територій, тепер Президента України Володимира Зеленського закликають до ще складнішого завдання - повернення земель, які Україна не змогла звільнити під час контрнаступу 2023 року.