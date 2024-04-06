Зеленский заявил, что Украина готовит собственное оружие против российских КАБов

Украина нуждается в комбинированной защите против российских КАБов, поэтому Киев уже разрабатывает собственное оружие против управляемых авиационных бомб. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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По словам главы государства, пока против российских самолетов - носителей КАБов силы обороны применяют только системы противовоздушной обороны. Их эффективное использование заставило врага осуществлять запуск авиабомб с большей дистанции.

На той дистанции, на которой мы сбивали их носители, они поняли, что не надо заходить так глубоко к нам. Поэтому они сейчас увеличили расстояние. И мы должны увеличивать системы противовоздушной обороны, которые дальнобойные. Подчеркну, что Россия этого очень боится - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что ситуацию должны значительно улучшить F-16, которые вскоре получат наши Воздушные силы. Но их количество будет недостаточным для полной защиты от КАБов, поэтому сейчас Украина также разрабатывает собственное оружие для противодействия российской авиации.

Другое оружие против КАБов у нас разрабатывается. Отечественное. Не буду пока говорить какое - подчеркнул глава государства.

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