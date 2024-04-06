Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  141605 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  144894 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  144464 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  134727 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  106847 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126059 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118097 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119679 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111897 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101221 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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5 апреля 2024, 10:51  •  176060 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  343742 просмотра

Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полного прикрытия воздушного пространства Украины необходимо 25 систем ПВО Patriot по 6-8 батарей в каждой, как он отметил во время телемарафона.

Война •   •  9244 просмотра
Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский

Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте

Зеленский пояснил, что ротации в ВСУ есть на разных направлениях и не надо обобщать, что этого нет вообще. В то же время украинская армия имеет "мощный кулак" - сильные и профессиональные бригады, которым нужны более длинные ротации.

Война •   •  9586 просмотра
Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте

"Харьков сегодня защищен": Зеленский ответил на заявления рф относительно нового наступления на восток Украины

Украина имеет мощные линии обороны, которые защищают Харьков, и городу не угрожает опасность, несмотря на планы россии захватить его и весь восток страны, заявил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  10226 просмотра
"Харьков сегодня защищен": Зеленский ответил на заявления рф относительно нового наступления на восток Украины

Зеленский: ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, хватает только для обороны

Украине не хватает боеприпасов для контрнаступления на Россию, и их достаточно только для обороны, заявил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  10516 просмотра
Зеленский: ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, хватает только для обороны

Перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что большинство представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки теперь являются военнослужащими с боевым опытом, что является частью перезагрузки этих центров, начатой в прошлом году с целью восстановления уважения к людям в погонах.

Общество •   •  11730 просмотра
Перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году - Зеленский

"Мы сможем получить положительное голосование": Зеленский о решении Конгресса США относительно помощи Украине

Президент Украины Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит масштабный пакет военной помощи, который имеет решающее значение для защиты Украины от возможных контрнаступательных действий России.

Война •   •  11037 просмотра
"Мы сможем получить положительное голосование": Зеленский о решении Конгресса США относительно помощи Украине

Украина ожидает, что первый Саммит мира состоится с участием 80-100 стран - Зеленский

Украина ожидает, что около 80-100 стран примут участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии, где будет подготовлен совместный план действий для достижения справедливого мира.

Война •   •  11772 просмотра
Украина ожидает, что первый Саммит мира состоится с участием 80-100 стран - Зеленский

российская пропаганда сработала и они смогли разделить украинское общество на военных и гражданских - Зеленский

Президент Зеленский призывает народных депутатов проголосовать за законопроект о мобилизации, чтобы противостоять российской дезинформационной кампании и объединить общество в условиях войны.

Война •   •  11796 просмотра
российская пропаганда сработала и они смогли разделить украинское общество на военных и гражданских - Зеленский

Украина завершает строительство оборонительных сооружений на самых горячих направлениях - Зеленский

На некоторых прифронтовых участках строительство фортификационных сооружений с тремя линиями обороны, включая противотанковые рвы и "зубы дракона", завершено на 92-98%, о чем заявил президент Зеленский во время телемарафона.

Война •   •  13630 просмотра
Украина завершает строительство оборонительных сооружений на самых горячих направлениях - Зеленский

Зеленский: Парламент проголосует за изменения в закон о мобилизации в ближайшие недели

Президент Зеленский ожидает, что украинский парламент проголосует за поправки к мобилизационному законодательству в ближайшие недели, тогда как Россия намерена мобилизовать 300 000 военнослужащих до 1 июня, несмотря на дисциплинарные проблемы.

Война •   •  14276 просмотра
Зеленский: Парламент проголосует за изменения в закон о мобилизации в ближайшие недели