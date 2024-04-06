Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский

Для того, чтобы закрыть небо над Украиной полностью, желательно иметь 25 систем "Patriot" по 6-8 батарей в каждой. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Я вам не скажу сколько у нас есть систем "Patriot", я могу вам сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем "Patriot" по 6-8 батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Система "Patriot", или аналоги - сказал Зеленский.

Напомним

Сейчас Силы обороны Украины не имеют снарядов, чтобы начать контрнаступательные действия. Боеприпасов хватает только для защиты.