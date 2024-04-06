Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский
Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте
"Харьков сегодня защищен": Зеленский ответил на заявления рф относительно нового наступления на восток Украины
Зеленский: ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, хватает только для обороны
Перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году - Зеленский
"Мы сможем получить положительное голосование": Зеленский о решении Конгресса США относительно помощи Украине
Украина ожидает, что первый Саммит мира состоится с участием 80-100 стран - Зеленский
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Украина завершает строительство оборонительных сооружений на самых горячих направлениях - Зеленский
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Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полного прикрытия воздушного пространства Украины необходимо 25 систем ПВО Patriot по 6-8 батарей в каждой, как он отметил во время телемарафона.
Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте
Зеленский пояснил, что ротации в ВСУ есть на разных направлениях и не надо обобщать, что этого нет вообще. В то же время украинская армия имеет "мощный кулак" - сильные и профессиональные бригады, которым нужны более длинные ротации.
"Харьков сегодня защищен": Зеленский ответил на заявления рф относительно нового наступления на восток Украины
Украина имеет мощные линии обороны, которые защищают Харьков, и городу не угрожает опасность, несмотря на планы россии захватить его и весь восток страны, заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский: ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, хватает только для обороны
Украине не хватает боеприпасов для контрнаступления на Россию, и их достаточно только для обороны, заявил президент Владимир Зеленский.
Перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что большинство представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки теперь являются военнослужащими с боевым опытом, что является частью перезагрузки этих центров, начатой в прошлом году с целью восстановления уважения к людям в погонах.
"Мы сможем получить положительное голосование": Зеленский о решении Конгресса США относительно помощи Украине
Президент Украины Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит масштабный пакет военной помощи, который имеет решающее значение для защиты Украины от возможных контрнаступательных действий России.
Украина ожидает, что первый Саммит мира состоится с участием 80-100 стран - Зеленский
Украина ожидает, что около 80-100 стран примут участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии, где будет подготовлен совместный план действий для достижения справедливого мира.
российская пропаганда сработала и они смогли разделить украинское общество на военных и гражданских - Зеленский
Президент Зеленский призывает народных депутатов проголосовать за законопроект о мобилизации, чтобы противостоять российской дезинформационной кампании и объединить общество в условиях войны.
Украина завершает строительство оборонительных сооружений на самых горячих направлениях - Зеленский
На некоторых прифронтовых участках строительство фортификационных сооружений с тремя линиями обороны, включая противотанковые рвы и "зубы дракона", завершено на 92-98%, о чем заявил президент Зеленский во время телемарафона.
Зеленский: Парламент проголосует за изменения в закон о мобилизации в ближайшие недели
Президент Зеленский ожидает, что украинский парламент проголосует за поправки к мобилизационному законодательству в ближайшие недели, тогда как Россия намерена мобилизовать 300 000 военнослужащих до 1 июня, несмотря на дисциплинарные проблемы.