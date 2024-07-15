Зеленский: если Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь
Киев • УНН
Президент Зеленский выразил уверенность, что Украина будет сотрудничать с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре, заявив: "Я думаю, если Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь"
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, "мы будем работать". Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент УНН.
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"Что касается наших отношений с республиканцами, то у нас двухпартийная поддержка. У нас есть мощные отношения с республиканской частью Конгресса и частью политикума США", - говорит Зеленский.
Он рассказал, что он встретился с губернаторами-республиканцами на фоне саммита НАТО.
"У меня была встреча с большим количеством губернаторов, именно с республиканцами. Они с большим уважением относятся к Украине и ее народу, к нашим воинам и ко мне", - сказал Президент.
По его словам, украинская сторона и республиканцы будут строить соответствующие отношения, независимо, какой будет результат, именно какой будет выбор народа США в ноябре.
Что касается окончания войны и какое видение у потенциального президента США Дональда Трампа, то общие вещи мне понятны. Я думаю, если Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь
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