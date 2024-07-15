Зеленский: если Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, "мы будем работать". Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент УНН.

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"Что касается наших отношений с республиканцами, то у нас двухпартийная поддержка. У нас есть мощные отношения с республиканской частью Конгресса и частью политикума США", - говорит Зеленский.

Он рассказал, что он встретился с губернаторами-республиканцами на фоне саммита НАТО.

"У меня была встреча с большим количеством губернаторов, именно с республиканцами. Они с большим уважением относятся к Украине и ее народу, к нашим воинам и ко мне", - сказал Президент.

По его словам, украинская сторона и республиканцы будут строить соответствующие отношения, независимо, какой будет результат, именно какой будет выбор народа США в ноябре.

Что касается окончания войны и какое видение у потенциального президента США Дональда Трампа, то общие вещи мне понятны. Я думаю, если Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь - сказал Зеленский.

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