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Зеленский ввел санкции против поставщиков оборудования для ВПК РФ и российских пропагандистов

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Президент Украины подписал указы о санкциях против 30 юрлиц и 42 физлиц, поставляющих оборудование для заводов российского ВПК, и против 15 пропагандистов, поддерживающих войну.

Зеленский ввел санкции против поставщиков оборудования для ВПК РФ и российских пропагандистов

Украина применила санкции против поставщиков оборудования для заводов российского ВПК, производящих компоненты для ракет, а также против российских пропагандистов, соответствующие указы подписал Президент Владимир Зеленский, сообщили в Офисе Президента во вторник, пишет УНН.

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против поставщиков оборудования для заводов российского ВПК, производящих компоненты для ракет, и против российских пропагандистов. 

- сообщили в ОП.

В частности, санкции применены в отношении компаний, их основателей и руководителей, которые производят высокоточные станки и оборудование к ним для предприятий российского ВПК. Это оборудование, как отмечается, является и прямым, и промежуточным звеном производства оружия. "Всего в пакете 30 юридических и 42 физических лица", - отмечается в сообщении.

"Среди тех, против кого применены ограничения, – центр "Буревестник", который привлечен к производству минометных комплексов и самоходных артиллерийских установок "Мальва" калибра 152-мм, а также компания "КАМ-Инжиниринг", являющаяся важным звеном в военном секторе России для финальных испытаний узлов боевой авиации и отдельных ракетных систем", - говорится в сообщении.

"Мы продолжаем находить новые, хорошо обоснованные цели для санкций. Каждое такое решение еще больше изолирует российские компании, работающие на ВПК, усложняет их сотрудничество с международными партнерами, доступ к технологиям, финансированию и оборудованию. Санкции должны делать участие в поддержке российской военной машины токсичным и экономически невыгодным", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Второе решение касается 15 физических и восьми юридических лиц, которые поддерживают агрессивную политику России в отношении Украины, распространяют кремлевскую пропаганду, искажают факты и незаконно осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях Украины

- указали в ОП.

В частности, как сообщается, "под санкциями – военный блогер Владимир Романов, поддерживающий войну и оккупацию украинских территорий. Также есть видеодоказательства его участия в боевых действиях, где пропагандист производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям Сил обороны Украины. Кроме того, ограничения введены против бывшего военного летчика, воевавшего в Сирии, а сейчас пропагандиста Ильи Туманова".

"Также санкции применены к бывшей спортсменке по синхронному плаванию Марии Киселевой, которая является депутатом Московской городской думы. Она посещала временно оккупированные территории Украины и публично поддерживает войну России против нашей страны", - сказано в сообщении.

Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной12.06.26, 12:19 • 20965 просмотров

Юлия Шрамко

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