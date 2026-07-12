Зеленский встретился с Тереховым - обсудили нужды Харькова под ударами рф

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В воскресенье, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с городским головой Харькова Игорем Тереховым. Они обсудили взаимодействие между центральной и областными и местными властями, а также ключевые потребности общин и перспективы выполнения тех решений, которые готовятся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Детали

Вызовы для города очень серьезные - Харьков под ежедневными российскими террористическими ударами. Важно, что в Харькове при этом есть необходимая помощь людям и действительно оперативная работа городских служб - говорится в посте Зеленского.

Он добавил, что опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие города и общины Украины.

Напомним

Владимир Зеленский провел встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким и заслушал его доклад. Обсудили новые вызовы из-за российских ударов по энергетике.

Также глава государства заслушал доклад первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля. Они обсудили, что именно сейчас требует новых и более решительных шагов для защиты украинской энергетики, а также стратегических инфраструктурных объектов по всей территории Украины.

Кроме того, Президент Украины провел встречу с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи были обсуждены насущные вызовы, на которые нужен ответ государства.