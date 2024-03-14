Зеленский вручил награды военным-добровольцам и семьям павших воинов

По случаю Дня украинского добровольца Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил государственные награды. Среди отмеченных добровольцев и те, кто был отмечен в этот день орденом "Золотая Звезда" Героя Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Офиса Президента Украины.

Сегодня, в День украинского добровольца, мы благодарим каждого, мы благодарим каждого, кто стал на защиту Украинского государства, кто стал на защиту украинского общества. Мы благодарим тех, кто выбрал Украину, когда от этого зависело все, кто не остался в стороне и не побоялся бороться. ... Именно такое ощущение приносит победы. Ощущение общности. Ощущение долга. Ощущение Украины. Наше единство, наша воля - бороться против российской оккупации. Бороться смело и побеждать заслуженно. - сказал Зеленский перед награждением.

Детали

Присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память всех украинских героев разных времен, которые отдали свои жизни, ради Украины. После чего Президент наградил военных добровольцев и семьи павших защитников по случаю Дня украинского добровольца. Он выразил благодарность каждому украинскому солдату и каждому командиру, которые бьются ради Украины, и каждому, кто работает на общую украинскую победу.

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Среди врученных наград в этот день были и несколько орденов "Золотая Звезда". Один из таких Глава государства вручил Герою Украины, младшему лейтенанту ВСУ Виталию Сукачу, который добровольно ушел в ряды Вооруженных Сил в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения россии командир роты выполняет боевые задачи в Донецкой области, в частности успешно сдерживает противника и наносит оккупантам большие потери в живой силе и технике.

Еще один орден "Золотая Звезда" Президент передал семье павшего Героя Украины, младшего сержанта ВСУ Василия Полищука, который защищал Украину с 2014 года и выполнял боевые задачи на востоке страны. В августе 2022-го, во время наступления врага на Харьковщине, он вывел подчиненный личный состав из-под огня, но получил ранение, несовместимое с жизнью.

Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" семье военнослужащего Национальной гвардии Украины, главного сержанта Вадима Жукова, который был удостоен звания Героя Украины посмертно. Он защищал страну с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения России выполнял боевые задачи на Харьковщине и Луганщине, неоднократно отмечался точными выстрелами из гранатомета.

Высшая государственная награда также передана семье павшего Героя Украины, младшего лейтенанта Павла Трухана, который в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды защитников Родины. Командир пулеметного взвода выполнял задания на востоке страны. В апреле 2023-го, во время вражеского штурма позиций и обстрела из минометов, военный эвакуировал побратимов и получил ранение, несовместимое с жизнью.

Кроме того, Глава государства наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени старшего лейтенанта Нацгвардии Александра Слюсаря. Орденами Богдана Хмельницкого III степени награждены старший лейтенант Владислав Роик и майор Дмитрий Тарасенко из рядов ВСУ, а также капитан Нацгвардии Александр Маляренко.

Президент также вручил военнослужащим ордена "За мужество" III степени и Даниила Галицкого