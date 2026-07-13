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Зеленский во Франции сегодня впервые представит Противобаллистическую программу FREYJA

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию для представления Противобаллистической программы. Он проведет встречи с Макроном и Коалицией желающих.

Зеленский во Франции сегодня впервые представит Противобаллистическую программу FREYJA

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. Как сообщил глава государства, сегодня впервые на уровне лидеров будет представлена украинская Антибаллистическая программа (FREYJA), пишет УНН

По словам главы государства, сегодня во Франции состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины значительно больше возможностей для укрепления защиты.

"Главный приоритет – антибаллистика. Представим партнерам нашу Антибаллистическую программу и впервые проведем встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и оборонных компаний стран, которые могут конкретными вещами поспособствовать построению новой антибаллистической системы. Также встречусь с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и приму участие в заседании Коалиции желающих. Будем работать, чтобы придать новую динамику этому формату", - написал Президент. 

Сообщается, что у первой леди запланирована встреча с новым Генеральным директором ЮНЕСКО, в ходе которой они обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и Организацией в рамках сфер мандата ЮНЕСКО.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 июля, будет находиться с официальным визитом в Париже, где ожидается встреча "коалиции желающих". Также он анонсировал, что состоится встреча "антибаллистической коалиции", которая будет посвящена созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита  FREYJA. 

Первый перехват баллистики с помощью украинского комплекса Freyja планируют осуществить до конца 2027 года – CEO Fire Point10.07.26, 15:30 • 2716 просмотров

Как заметил Президент, он ставил украинским производителям вооружения задачу создать более дешевый аналог Patriot, который может быть массовым. 

Сейчас украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики.  Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot. 

Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?30.06.26, 13:42 • 80517 просмотров

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja - в независимости от внешнего контроля. Он объяснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FREYJA04.06.26, 13:10 • 117379 просмотров

Представители разных европейских стран уже выразили заинтересованность в совместной реализации такого масштабного замысла. В частности уже были официально подписаны договоренности между министрами обороны Украины и Германии. Как отметил Штилерман, эти договоренности открывают путь к получению технической документации на различные компоненты будущей антибаллистической системы. 

Кроме того, Fire Point  недавно подписал соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников также известно, что кроме немецких радаров дальнего обнаружения, в систему вероятно войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже  существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Юлия Мельник

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