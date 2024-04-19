Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, которое было инициировано самим Зеленским. Президент принял участие дистанционно. Текст своей речи он опубликовал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что для обороны украинцам нужно минимум еще семь "петриотов" или подобных систем ПВО. И подчеркнул, что у европейцев эти системы есть.

Среди важных потребностей Украины Президент озвучил и обещанные ранее, но до сих пор не доставлены артиллерийские боеприпасы и дальнобойные ракеты.

Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то доставить на передовую. В-третьих, это наша дальнобойная способность. Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия. - подчеркнул Зеленский.

Также важным для защиты Украины является наличие авиации, а именно самолетов-истребителей.

Если у нас есть коалиция истребителей, то нужно достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе. - отметил Президент.

Напоследок Зеленский напомнил о времени, и что Украина должна получить оружие как можно быстрее. И отметил, что Израиль союзники не оставили на произвол судьбы во время воздушной бомбардировки Ираном в субботу. И путина тоже нужно "спустить с неба на землю".