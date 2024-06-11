Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Германию посетил военную базу в городе Заниц, где украинские военные осваивают западные системы ПВО. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом посетили 21-ю зенитно-ракетную группу в городе Заниц. На ее базе украинские защитники тренируются для работы на ЗРК Patriot - рассказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что ему удалось осмотреть батарею Patriot, которую передадут Украине, и встретиться с украинскими воинами, которые на ней учатся.

Не раньше конца июня: СМИ сообщили, когда Германия сможет передать Украине Patriot

Зеленский пообщался с защитниками и отметил их государственными наградами.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.