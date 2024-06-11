Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетил немецкую военную базу, где украинские солдаты тренируются управлять системой противовоздушной обороны Patriot, которая будет передана Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Германию посетил военную базу в городе Заниц, где украинские военные осваивают западные системы ПВО. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
Детали
Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом посетили 21-ю зенитно-ракетную группу в городе Заниц. На ее базе украинские защитники тренируются для работы на ЗРК Patriot
Глава государства рассказал, что ему удалось осмотреть батарею Patriot, которую передадут Украине, и встретиться с украинскими воинами, которые на ней учатся.
Не раньше конца июня: СМИ сообщили, когда Германия сможет передать Украине Patriot3 мая 2024, 17:10 • 37777 просмотров
Зеленский пообщался с защитниками и отметил их государственными наградами.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.