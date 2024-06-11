Зеленський в Німеччині відвідав українських військових, які опановують систему ППО Patriot
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідав німецьку військову базу, де українські солдати тренуються керувати системою протиповітряної оборони Patriot, яка буде передана Україні.
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Німеччини відвідав військову базу в місті Заніц, де українські військові опановують західні системи ППО. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.
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Разом із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали 21-шу зенітно-ракетну групу в місті Заніц. На її базі українські захисники тренуються для роботи на ЗРК Patriot
Глава держави розповів, що йому вдалось оглянути батарею Patriot, яку передадуть Україні, та зустрітись з українськими воїнами, які на ній навчаються.
Не раніше кінця червня: ЗМІ повідомили, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot03.05.24, 20:10 • 38099 переглядiв
Зеленський поспілкувався із захисниками та відзначив їх державними нагородами.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін протягом наступних тижнів та місяця поставить в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси.