Зеленский в День ВСУ посетил украинских защитников в одном из госпиталей Киева
Киев • УНН
Президент Зеленский посетил раненых военнослужащих в госпитале в Киеве, вручил им государственные награды и поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил и вручил звание Героя Украины сержанту Валерию Кучеренко за его храбрость, а также вручил ордена бойцам и медикам.
В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский посетил военнослужащих, которые проходят лечение после ранений в одном из госпиталей столицы. Глава государства поблагодарил воинов ВСУ за защиту Украины, поздравил их с профессиональным праздником и вручил военным государственные награды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы украинского государства.
Спасибо вам за службу, за защиту государства. Быстрого вам выздоровления и победы. Благодарность от всех нас, от всего народа Украины за ваш героизм. Без сомнения, без лишних слов
Во время встречи воинам вручили государственные награды. Младшему сержанту Валерию Кучеренко, которому присвоено звание Героя Украины, Зеленский вручил орден "Золотая Звезда".
В октябре 2023 года года младший сержант возглавлял штурмовую группу для захвата вражеской позиции на Луганской области. Под плотным огнем противника Кучеренко ручными гранатами уничтожил вражескую огневую точку и первым вошел на позицию, где из автомата обезвредил пятерых оккупантов. Однако в результате взрыва вражеской гранаты сам получил тяжелые осколочные ранения всех конечностей. Его эвакуировали с поля боя. Из-за ранения воин потерял руки. Сейчас защитник готовится к установке бионических протезов.
Быстрого выздоровления. Ты - герой. В Украине никто не забывает таких героев. На таких плечах и держится наше государство
Также президент Украины вручил ордена "За мужество" II и III степеней восьми бойцам, а медикам - ордена княгини Ольги III степени и ордена Даниила Галицкого.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил Украины почтил память павших защитников, возложив цветы к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
Напомним
Сегодня все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. ВСУ, несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, продолжают уничтожать россиян и метр за метром отвоевывать родную землю.
Зеленский в День ВСУ посетил украинских защитников в одном из госпиталей Киева
Президент Зеленский посетил раненых военнослужащих в госпитале в Киеве, вручил им государственные награды и поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил и вручил звание Героя Украины сержанту Валерию Кучеренко за его храбрость, а также вручил ордена бойцам и медикам.
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