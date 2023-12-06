Зеленский в День ВСУ посетил украинских защитников в одном из госпиталей Киева

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский посетил военнослужащих, которые проходят лечение после ранений в одном из госпиталей столицы. Глава государства поблагодарил воинов ВСУ за защиту Украины, поздравил их с профессиональным праздником и вручил военным государственные награды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы украинского государства.

Спасибо вам за службу, за защиту государства. Быстрого вам выздоровления и победы. Благодарность от всех нас, от всего народа Украины за ваш героизм. Без сомнения, без лишних слов - сказал президент Владимир Зеленский, поздравляя с Днем ВСУ.

Во время встречи воинам вручили государственные награды. Младшему сержанту Валерию Кучеренко, которому присвоено звание Героя Украины, Зеленский вручил орден "Золотая Звезда".

В октябре 2023 года года младший сержант возглавлял штурмовую группу для захвата вражеской позиции на Луганской области. Под плотным огнем противника Кучеренко ручными гранатами уничтожил вражескую огневую точку и первым вошел на позицию, где из автомата обезвредил пятерых оккупантов. Однако в результате взрыва вражеской гранаты сам получил тяжелые осколочные ранения всех конечностей. Его эвакуировали с поля боя. Из-за ранения воин потерял руки. Сейчас защитник готовится к установке бионических протезов.

Быстрого выздоровления. Ты - герой. В Украине никто не забывает таких героев. На таких плечах и держится наше государство - сказал Владимир Зеленский во время общения.

Также президент Украины вручил ордена "За мужество" II и III степеней восьми бойцам, а медикам - ордена княгини Ольги III степени и ордена Даниила Галицкого.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил Украины почтил память павших защитников, возложив цветы к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Напомним

Сегодня все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. ВСУ, несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, продолжают уничтожать россиян и метр за метром отвоевывать родную землю.