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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в Брюсселе: подпишет соглашение по безопасности с ЕС и примет участие в заседании Евросовета

Зеленский в Брюсселе: подпишет соглашение по безопасности с ЕС и примет участие в заседании Евросовета

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 10:31  •  11870 просмотра

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Президент Зеленский находится в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета, подписать соглашение о безопасности с ЕС и два других соглашения по безопасности, а также провести переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета, о чем сам сообщил в соцсетях и анонсировал подписание соглашения по безопасности с ЕС и еще двух, пишет УНН.

Детали

"На днях Украина начала фактические переговоры о членстве в ЕС. Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса", - указал Зеленский.

По его словам, он встретится с руководителями ЕС и государств-членов, проведет двусторонние переговоры.

"Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "каждый шаг - ради приближения нашей исторической цели - мира и процветания в общем европейском доме".

Лидеры ЕС собираются на саммит: ожидаются соглашение по безопасности с Украиной, согласование топ-должностей и стратегическая повестка дня с акцентом на оборону27 июня 2024, 08:45 • 27916 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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