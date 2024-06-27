Зеленский в Брюсселе: подпишет соглашение по безопасности с ЕС и примет участие в заседании Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета, о чем сам сообщил в соцсетях и анонсировал подписание соглашения по безопасности с ЕС и еще двух, пишет УНН.

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"На днях Украина начала фактические переговоры о членстве в ЕС. Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса", - указал Зеленский.

По его словам, он встретится с руководителями ЕС и государств-членов, проведет двусторонние переговоры.

"Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "каждый шаг - ради приближения нашей исторической цели - мира и процветания в общем европейском доме".

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