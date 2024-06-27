Зеленський у Брюсселі: підпише безпекову угоду з ЄС та візьме участь у засіданні Євроради
Київ • УНН
Президент Зеленський перебуває в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради, підписати угоду про безпеку з ЄС та дві інші безпекові угоди, а також провести переговори.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради, про що сам повідомив у соцмережах і анонсував підписання безпекової угоди з ЄС та ще двох, пише УНН.
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"Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", - вказав Зеленський.
З його слів, він зустрінеться з очільниками ЄС і держав-членів, проведе двосторонні переговори.
"Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині", - повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що "кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі".
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