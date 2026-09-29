Зеленский в 85-ю годовщину трагедии Бабьего Яра почтил память погибших

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых нацистских расстрелов в Бабьем Яру в Киеве по случаю 85-й годовщины трагедии. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Одно из крупнейших мест массовых убийств, совершённых нацистами в Европе. Место великой боли и нашей памяти обо всех жертвах Холокоста. Только 29–30 сентября 1941 года были расстреляны почти 34 тысячи евреев. В Бабьем Яру нацисты убивали также ромов, украинских националистов, участников подполья, военнопленных, пациентов психиатрической больницы. Всего за время оккупации погибло около 100 тысяч невинных людей

Он добавил, что эта трагедия напоминает, насколько важно защищаться от зла, от страшных режимов, для которых человеческая жизнь ничего не стоит.

Кроме того, Президент отметил, что эта трагедия напоминает, почему нельзя закрывать глаза на террор и зверства против людей и почему следует всегда поддерживать настоящих защитников жизни.

Сегодня почтил память людей, погибших в результате массовых нацистских расстрелов. Вечная память всем невинным жертвам