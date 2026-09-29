Зеленський у 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру вшанував пам’ять загиблих
Київ • УНН
Президент ушанував пам’ять жертв нацистських розстрілів у Бабиному Яру. У 1941 році там убили майже 34 тисячі євреїв.
Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв масових нацистських розстрілів у Бабиному Яру в Києві з нагоди 85-х роковин трагедії. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Одне з найбільших місць масових убивств, скоєних нацистами в Європі. Місце великого болю і нашої пам'яті про всіх жертв Голокосту. Лише 29-30 вересня 1941 року були розстріляні майже 34 тисячі євреїв. У Бабиному Яру нацисти вбивали також ромів, українських націоналістів, учасників підпілля, військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні. Загалом за час окупації загинуло близько 100 тисяч невинних людей
Він додав, що ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте.
Крім того Президент зазначив, що ця трагедія нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя.
Сьогодні вшанував пам'ять людей, які загинули через масові нацистські розстріли. Вічна пам'ять усім невинним жертвам
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