Зеленский: украинские мамы сегодня – это о невероятной выдержке, смелости, храбрости и любви

Условия войны изменили жизнь миллионов украинских семей. И украинские мамы сегодня – это о невероятной выдержке, смелости, храбрости и любви, которая помогает выстоять. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю Дня матери, передает УНН.

Сегодня День матери. И особенно сегодня хочется сказать самое важное слово – спасибо. Спасибо за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка и семьи. Условия войны изменили жизнь миллионов украинских семей. И украинские мамы сегодня – это о невероятной выдержке, смелости, храбрости и любви, которая помогает выстоять - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил каждую маму за жизнь, за веру в своих детей, за молитвы, защиту и поддержку.

