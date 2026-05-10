Зеленский: украинские мамы сегодня – это о невероятной выдержке, смелости, храбрости и любви
Киев • УНН
Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери и поблагодарил за любовь и молитвы. Президент отметил особую роль матерей в условиях войны.
Условия войны изменили жизнь миллионов украинских семей. И украинские мамы сегодня – это о невероятной выдержке, смелости, храбрости и любви, которая помогает выстоять. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю Дня матери, передает УНН.
Сегодня День матери. И особенно сегодня хочется сказать самое важное слово – спасибо. Спасибо за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка и семьи. Условия войны изменили жизнь миллионов украинских семей. И украинские мамы сегодня – это о невероятной выдержке, смелости, храбрости и любви, которая помогает выстоять
Президент поблагодарил каждую маму за жизнь, за веру в своих детей, за молитвы, защиту и поддержку.
Пограничники трогательно поздравили матерей и показали фото с самыми родными10.05.26, 08:28 • 2026 просмотров