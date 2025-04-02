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Зеленский указал на необходимость производить оборудование для адаптации ветеранов в Украине

Киев • УНН

 • 16781 просмотра

Президент подчеркнул необходимость создания украинских производств оборудования и инструментов для ветеранов. Это будет способствовать их быстрой адаптации и ощущению полезности для общества.

Зеленский указал на необходимость производить оборудование для адаптации ветеранов в Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость производства в Украине оборудования, инструментов, которые нужны ветеранскому сообществу для быстрой адаптации, передает УНН.

Нам в Украине нужно свои производства оборудования, всех инструментов, которые нужны нашему ветеранскому сообществу для быстрой адаптации, для того чтобы чувствовать себя полезными. Мы говорили сегодня о реабилитации через ветеранский спорт – мы будем это поддерживать и дальше

- сказал Зеленский по итогам рабочей поездки в Днепр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Днепр отметил необходимость создания возможности реабилитации и развития ветеранов в малых общинах, а также на базе школ.

Павел Башинский

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