Зеленский указал на необходимость производить оборудование для адаптации ветеранов в Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость производства в Украине оборудования, инструментов, которые нужны ветеранскому сообществу для быстрой адаптации, передает УНН.

Нам в Украине нужно свои производства оборудования, всех инструментов, которые нужны нашему ветеранскому сообществу для быстрой адаптации, для того чтобы чувствовать себя полезными. Мы говорили сегодня о реабилитации через ветеранский спорт – мы будем это поддерживать и дальше - сказал Зеленский по итогам рабочей поездки в Днепр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Днепр отметил необходимость создания возможности реабилитации и развития ветеранов в малых общинах, а также на базе школ.