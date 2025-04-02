Зеленський вказав на необхідність виробляти обладнання для адаптації ветеранів в Україні
Київ • УНН
Президент наголосив на необхідності створення українських виробництв обладнання та інструментів для ветеранів. Це сприятиме їх швидкій адаптації та відчуттю корисності для суспільства.
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності виробництва в Україні обладнання, інструментів, які потрібні ветеранській спільноті для швидкої адаптації, передає УНН.
Нам в Україні треба свої виробництва обладнання, усіх інструментів, які потрібні нашій ветеранській спільноті для швидкої адаптації, для того, щоб відчувати себе корисними. Ми говорили сьогодні про реабілітацію через ветеранський спорт - ми будемо це підтримувати й надалі
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Дніпро наголосив на необхідності створення можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах, а також на базі шкіл.