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Зеленський вказав на необхідність виробляти обладнання для адаптації ветеранів в Україні

Київ • УНН

 • 16798 перегляди

Президент наголосив на необхідності створення українських виробництв обладнання та інструментів для ветеранів. Це сприятиме їх швидкій адаптації та відчуттю корисності для суспільства.

Зеленський вказав на необхідність виробляти обладнання для адаптації ветеранів в Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності виробництва в Україні обладнання, інструментів, які потрібні ветеранській спільноті для швидкої адаптації, передає УНН.

Нам в Україні треба свої виробництва обладнання, усіх інструментів, які потрібні нашій ветеранській спільноті для швидкої адаптації, для того, щоб відчувати себе корисними. Ми говорили сьогодні про реабілітацію через ветеранський спорт - ми будемо це підтримувати й надалі

- сказав Зеленський за підсумками робочої поїздки до Дніпра.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Дніпро наголосив на необхідності створення можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах, а також на базі шкіл.

Павло Башинський

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