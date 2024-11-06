Зеленский создал на Запорожье новую военную администрацию и назначил ее руководителя

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Президент подписал указ о создании Нововасильевской поселковой военной администрации Мелитопольского района. Владимир Задирака назначен ее руководителем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Нововасильевской поселковой военной администрации на Запорожье и назначил ее руководителя, передает УНН со ссылкой на соответствующие документы на сайте Президента.

Детали

"Образовать Нововасильевскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области", - говорится в указе №750/2024 от 5 ноября.

Также Зеленский поручил Генеральному штабу, Запорожской ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Кроме того, распоряжением №120/2024-рп от 5 ноября Зеленский назначил Владимира Задираку главой новообразованной администрации.

Дополнение

В состав Нововасильевской поселковой территориальной громады входят 2 поселка и 18 сел, которые почти с начала полномасштабного вторжения находятся под российской оккупацией.

Напомним

Тарас Бакай стал новым главой Броварской районной государственной администрации Киевской области. Указ о назначении подписан президентом Зеленским 5 ноября 2024 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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