Зеленский создал на Запорожье новую военную администрацию и назначил ее руководителя
Киев • УНН
Президент подписал указ о создании Нововасильевской поселковой военной администрации Мелитопольского района. Владимир Задирака назначен ее руководителем.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Нововасильевской поселковой военной администрации на Запорожье и назначил ее руководителя, передает УНН со ссылкой на соответствующие документы на сайте Президента.
Детали
"Образовать Нововасильевскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области", - говорится в указе №750/2024 от 5 ноября.
Также Зеленский поручил Генеральному штабу, Запорожской ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
Кроме того, распоряжением №120/2024-рп от 5 ноября Зеленский назначил Владимира Задираку главой новообразованной администрации.
Дополнение
В состав Нововасильевской поселковой территориальной громады входят 2 поселка и 18 сел, которые почти с начала полномасштабного вторжения находятся под российской оккупацией.
Напомним
Тарас Бакай стал новым главой Броварской районной государственной администрации Киевской области. Указ о назначении подписан президентом Зеленским 5 ноября 2024 года.