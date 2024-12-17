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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сегодня встретится с Туском: о чем будут говорить

Зеленский сегодня встретится с Туском: о чем будут говорить

Киев  •  УНН

 • 5318 просмотра

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Президент Украины встретится с польским премьером во Львове для обсуждения работы новосозданного Министерства национального единства. Планируется обсудить поддержку украинцев за рубежом.

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня должен встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском и обсудить новосозданное Министерство национального единства. Об этом он сказал во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН

«Сегодня встречусь, здесь во Львове, с премьер-министром Польши Дональдом Туском, относительно работы нового министерства единства, по поддержке украинцев за рубежом», - сказал Зеленский.

По его словам, вскоре Чернышов представит перечень задач новой институции.

Ранее Дональд Туск сообщал, что в начале 2025 года поедет в Киев, после этого Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву. 

Напомним 

Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины, которое возглавил Алексей Чернышов

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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