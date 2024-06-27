Зеленский считает, что каждая европейская страна, которая разделяет общие европейские ценности, включая Беларусь, должна со временем стать частью европейской семьи и ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что каждая европейская нация, которая разделяет общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи. Это касается и Украины, и Молдовы. Наступит время и для Грузии и Беларуси. Об этом Зеленский заявил, выступая на саммите глав Европейского Союза в Брюсселе, передает УНН.
Детали
Я благодарен вам за то, что в эти чрезвычайно сложные для Европы годы, мы сохранили единство и сделали Европу сильнее. Мир увидел европейскую эффективность, увидел нашу способность находить правильное решение в нужное время. ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и переговоры по вступлению нашей страны уже начались. Это исторический выбор Европы. Я убежден, что каждая европейская нация, которая разделяет общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи. Это касается и Украины, и Молдовы, и народов балканских стран. Наступит время и для Грузии и я убежден, что будут решения и для Беларуси, ведь это также европейский народ, который должен быть частью объединенной Европы
Он добавил, что теперь необходимо двигаться от решения к решению.
"Мы уже провели первую межправительственную конференцию между Украиной и ЕС и мы надеемся, что следующие шаги не будут откладываться. В частности, и официальная процедура скрининга. Украина готова пройти все необходимые этапы", - добавил Зеленский.
Напомним
Во вторник межправительственная конференция, ознаменовавшая собой начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, стартовала в Люксембурге, куда прибыли официальные делегации из Киева и Брюсселя.