Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что каждая европейская нация, которая разделяет общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи. Это касается и Украины, и Молдовы. Наступит время и для Грузии и Беларуси. Об этом Зеленский заявил, выступая на саммите глав Европейского Союза в Брюсселе, передает УНН.

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Я благодарен вам за то, что в эти чрезвычайно сложные для Европы годы, мы сохранили единство и сделали Европу сильнее. Мир увидел европейскую эффективность, увидел нашу способность находить правильное решение в нужное время. ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и переговоры по вступлению нашей страны уже начались. Это исторический выбор Европы. Я убежден, что каждая европейская нация, которая разделяет общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи. Это касается и Украины, и Молдовы, и народов балканских стран. Наступит время и для Грузии и я убежден, что будут решения и для Беларуси, ведь это также европейский народ, который должен быть частью объединенной Европы - сказал Зеленский.

Он добавил, что теперь необходимо двигаться от решения к решению.

"Мы уже провели первую межправительственную конференцию между Украиной и ЕС и мы надеемся, что следующие шаги не будут откладываться. В частности, и официальная процедура скрининга. Украина готова пройти все необходимые этапы", - добавил Зеленский.

Напомним

Во вторник межправительственная конференция, ознаменовавшая собой начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, стартовала в Люксембурге, куда прибыли официальные делегации из Киева и Брюсселя.