Зеленський вважає, що білорусь у майбутньому може стати членом ЄС
Київ • УНН
Зеленський вважає, що кожна європейська країна, яка поділяє спільні європейські цінності, включно з білоруссю, повинна з часом стати частиною європейської сім'ї та ЄС.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови. Настане час і для Грузії та білорусі. Про це Зеленський заявив, виступаючи на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі, передає УНН.
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Я вдячний вам за те, що в ці надзвичайно складні для Європи роки, ми зберегли єдність і зробили Європу сильнішою. Світ побачив європейську ефективність, побачив нашу здатність знаходити правильне рішення в потрібний час. ЄС схвалив переговорні рамки для України і переговори щодо вступу нашої країни вже розпочалися. Це історичний вибір Європи. Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови, і народів балканських країн. Настане час і для Грузії і я переконаний, що будуть рішення і для білорусі, адже це також європейський народ, який має бути частиною об’єднаної Європи
Він додав, що тепер необхідно рухатися від рішення до рішення.
"Ми вже провели першу міжурядову конференцію між Україною та ЄС і ми сподіваємося, що наступні кроки невідкладатимуться. Зокрема, і офіційна процедура скринінгу. Україна готова пройти всі необхідні етапи", - додав Зеленський.
Нагадаємо
У вівторок міжурядова конференція, що ознаменувала собою початок перемовин про членство України в Європейському Союзі, стартувала в Люксембурзі, куди прибули офіційні делегації з Києва та Брюсселя.