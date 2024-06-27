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Зеленський вважає, що білорусь у майбутньому може стати членом ЄС

Київ • УНН

 • 21849 перегляди

Зеленський вважає, що кожна європейська країна, яка поділяє спільні європейські цінності, включно з білоруссю, повинна з часом стати частиною європейської сім'ї та ЄС.

Зеленський вважає, що білорусь у майбутньому може стати членом ЄС

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови. Настане час і для Грузії та білорусі. Про це Зеленський заявив, виступаючи на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі, передає УНН.

Деталі

Я вдячний вам за те, що в ці надзвичайно складні для Європи роки, ми зберегли єдність і зробили Європу сильнішою. Світ побачив європейську ефективність, побачив нашу здатність знаходити правильне рішення в потрібний час. ЄС схвалив переговорні рамки для України і переговори щодо вступу нашої країни вже розпочалися. Це історичний вибір Європи. Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови, і народів балканських країн. Настане час і для Грузії і я переконаний, що будуть рішення і для білорусі, адже це також європейський народ, який має бути частиною об’єднаної Європи

- сказав Зеленський.

Він додав, що тепер необхідно рухатися від рішення до рішення.

"Ми вже провели першу міжурядову конференцію між Україною та ЄС і ми сподіваємося, що наступні кроки невідкладатимуться. Зокрема, і офіційна процедура скринінгу. Україна готова пройти всі необхідні етапи", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У вівторок міжурядова конференція, що ознаменувала собою початок перемовин про членство України в Європейському Союзі, стартувала в Люксембурзі, куди прибули офіційні делегації з Києва та Брюсселя.

Павло Башинський

Павло Башинський

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