Зеленський вважає, що білорусь у майбутньому може стати членом ЄС

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови. Настане час і для Грузії та білорусі. Про це Зеленський заявив, виступаючи на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі, передає УНН.

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Я вдячний вам за те, що в ці надзвичайно складні для Європи роки, ми зберегли єдність і зробили Європу сильнішою. Світ побачив європейську ефективність, побачив нашу здатність знаходити правильне рішення в потрібний час. ЄС схвалив переговорні рамки для України і переговори щодо вступу нашої країни вже розпочалися. Це історичний вибір Європи. Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови, і народів балканських країн. Настане час і для Грузії і я переконаний, що будуть рішення і для білорусі, адже це також європейський народ, який має бути частиною об’єднаної Європи