Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

Подписание соглашения, в котором говорится о передаче территорий россии, - это не мирное соглашение тогда будет, а силовое разделение земли, принуждение, которое обернется большим риском боевых действий через некоторое время. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам саммита в Лондоне, передает УНН.

Шансов, что мы по собственной воле что-то (оккупированные территории - ред.) отдадим нет. Шансов, что мы юридически признаем, я считаю, что нет и не только потому, что мы такие, хотя безусловно - это №1. Есть закон и даже если одна страна, как россия нарушает международное право - это не значит, что другие будут это воспринимать и поддерживать. Все понимают, что Украина не признает оккупированные территории российскими ... Никто не хочет ничего лишнего, никто не хочет того, что нам не принадлежит - заявил Зеленский.

Комментируя, подпишет ли он "мирное" соглашение условием которого будет передача территорий москве под принуждением, Зеленский ответил: "Я думаю, что это не мирное соглашение тогда (будет - ред.). Это силовое разделение земли, это принуждение, которое обернется большим риском боевых действий через какое-то соответствующее время".

Президент считает, что те страны, которые сегодня вокруг войны и которые поддерживают Украину, или те кто хотят выступать посредниками, понимают, что если закончить войну не справедливо, то это будет вопрос времени, когда люди будут возвращать эту справедливость.

Дополнение

Зеленский отмечал, что Украина не торгует своими территориями и ценностями. За столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Европы, США, Украины и рф.

Советник по нацбезопасности США Майк Волц заявлял, что Украине нужно пойти на "территориальные уступки" в обмен на гарантии безопасности.

Владимир Зеленский заявлял, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не начал.