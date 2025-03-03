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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський розкрив, чому не підпише "мирну" угоду з передачею територій рф

Київ • УНН

 • 35578 перегляди

Президент заявив, що підписання угоди з передачею територій рф - це не мир, а силовий примус. За його словами, такі дії призведуть до нових бойових дій у майбутньому.

Зеленський розкрив, чому не підпише "мирну" угоду з передачею територій рф

Підписання угоди, в якій йдеться про передачу територій росії, - це не мирна угода тоді буде, а силове розділення землі, примус, який обернеться великим ризиком бойових дій через певний час. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками саміту в Лондоні, передає УНН.

Шансів, що ми за власною волею щось (окуповані території - ред.) віддамо немає. Шансів, що ми юридично визнаємо, я вважаю, що немає й не тільки через те, що ми такі, хоча безумовно - це №1. Є закон й навіть якщо одна країна, як росія порушує міжнародне право - це не значить, що інші будуть це сприймати та підтримувати. Всі розуміють, що Україна не визнає окуповані території російськими...Ніхто не хоче нічого зайвого, ніхто не хоче того, що нам не належить 

- заявив Зеленський.

Коментуючи, чи підпише він "мирну" угоду умовою якою буде передача територій москві під примусом, Зеленський відповів: "Я думаю, що це не мирна угода тоді (буде - ред.). Це силове розділення землі, це примус, який обернеться великим ризиком бойових дій через якийсь відповідний час".

Президент вважає, що ті країни, які сьогодні навколо війни й які підтримують Україну, або ті хто хочуть виступати посередниками, розуміють, що якщо закінчити війну не справедливо, то це буде питання часу, коли люди будуть повертати цю справедливість.

Доповнення

Зеленський наголошував, що Україна не торгує своїми територіями та цінностями. За столом перемовин щодо закінчення війни мають бути представники Європи, США, України та рф.

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявляв, що Україні потрібно піти на "територіальні поступки" в обмін на гарантії безпеки.

Володимир Зеленський заявляв, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не розпочав.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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