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Зеленский провёл заседание Ставки 12 октября: что происходит на фронте

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

На заседании Ставки Зеленский сообщил о превосходстве рф в силах на отдельных участках фронта. Вместе с тем он добавил, что под Добропольем ежедневно гибнут около 200 россиян.

Зеленский провёл заседание Ставки 12 октября: что происходит на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в понедельник, 12 октября, где заслушал доклад о ситуации на фронте. Об этом он сообщил в социальных сетях, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил все подразделения, выполняющие задачи на поле боя. Он добавил: хотя россияне на некоторых участках фронта превосходят численно в шесть - восемь раз, Украина все равно достигает необходимых результатов.

Я хочу особо отметить именно за это воинов 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, 1-й Президентской бригады "Буревий", а также нашей 95-й бригады ДШВ, 413-го полка "Рейд" СБС ВСУ, 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и пограничного отряда "Феникс" Государственной пограничной службы Украины

- заявил Зеленский.

Он добавил, что российские потери в этом месяце выросли.

Только в районах Доброполья ежедневно россияне теряют только убитыми около двух сотен человек. Много у них и тяжелораненых. Все попытки врага продвинуться вперед, инфильтрироваться мы останавливаем, делаем для этого все

 - говорится в заявлении.

Напомним

По оценкам НАТО, в сентябре россия потеряла более 50 тысяч военнослужащих, до 28 тысяч из них погибли. В то же время потери Украины составили около 5 тысяч.

Евгений Устименко

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