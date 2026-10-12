Зеленський провів засідання Ставки 12 жовтня: що відбувається на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у понеділок, 12 жовтня, де заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.

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Зеленський подякував всім підрозділам, що виконують задачі на полі бою. Він додав: хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у шість - вісім разів, Україна все одно досягає необхідних результатів.

Я хочу особливо відзначити саме за це воїнів 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України, 1-ї Президентської бригади "Буревій" і також нашої 95-ї бригади ДШВ, 413-го полку "Рейд" СБС ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та прикордонного загону "Фенікс" Державної прикордонної служби України - заявив Зеленський.

Він додав, що російські втрати цього місяця зросли.

Тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки вбитими близько двох сотень осіб. Багато у них і важкопоранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись ми зупиняємо, робимо все для цього - йдеться в заяві.

Нагадаємо

За оцінками НАТО, у вересні росія втратила понад 50 тисяч військових, до 28 тисяч із них загинули. Водночас втрати України становили близько 5 тисяч.