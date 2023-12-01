Зеленский провел заседание Ставки: докладывали командующие с фронта и Главком
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский созвал совещание с командующими фронтов и начальником Генерального штаба, чтобы проанализировать ситуацию на всех фронтах, поблагодарить солдат и обсудить вопросы поставок боеприпасов и оружия накануне важных переговоров с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки - о ситуации на передовой докладывали командующие с фронта и Главком, передает УНН.
Только что провел заседание Ставки. Командующие с фронта и Главком доложили о ситуации на передовой - все основные направления. Восток - Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области
Добавим
Президент поблагодарил всех воинов, которые на фронте - в боях, на боевых постах, всех, кто помогает защищать наши позиции - строит фортификации, минирует пути, которыми пытаются воспользоваться оккупанты.
Кроме того, Зеленский заслушал доклады о поставках боеприпасов и оружия, готовим обновленные запросы для коммуникации с партнерами.
"Впереди - весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации", - добавил Президент.
Зеленский провел заседание Ставки: докладывали командующие с фронта и Главком
Президент Украины Зеленский созвал совещание с командующими фронтов и начальником Генерального штаба, чтобы проанализировать ситуацию на всех фронтах, поблагодарить солдат и обсудить вопросы поставок боеприпасов и оружия накануне важных переговоров с партнерами.
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