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Зеленский провел заседание Ставки: докладывали командующие с фронта и Главком

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 17:41  •  5023 просмотра

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Президент Украины Зеленский созвал совещание с командующими фронтов и начальником Генерального штаба, чтобы проанализировать ситуацию на всех фронтах, поблагодарить солдат и обсудить вопросы поставок боеприпасов и оружия накануне важных переговоров с партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки - о ситуации на передовой докладывали командующие с фронта и Главком, передает УНН.

Только что провел заседание Ставки. Командующие с фронта и Главком доложили о ситуации на передовой - все основные направления. Восток - Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области

- сообщил Зеленский.

Добавим

Президент поблагодарил всех воинов, которые на фронте - в боях, на боевых постах, всех, кто помогает защищать наши позиции - строит фортификации, минирует пути, которыми пытаются воспользоваться оккупанты.

Кроме того, Зеленский заслушал доклады о поставках боеприпасов и оружия, готовим обновленные запросы для коммуникации с партнерами.

"Впереди - весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации", - добавил Президент.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Зеленський провів засідання Ставки: доповідали командувачі з фронту та Головком
Zelenskyy holds a meeting of the Staff: commanders from the front and the Chief of Staff reported
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Зеленский провел заседание Ставки: докладывали командующие с фронта и Главком

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