Зеленский провел в Запорожье два важных совещания: по вопросам обороны и фортификации
Киев • УНН
Президент Зеленский провел в Запорожье два ключевых совещания, посвященные вопросам обороны и фортификации, определив приоритетные направления, требующие усиления структур, а также обсудив ресурсы и привлечение частного сектора. Он отметил строительство укрытий в школах для более безопасного обучения.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Запорожье два важных совещания - по обороне и фортификации, передает УНН.
Только что провел в Запорожье два важных совещания. Оперативное - с военными, с генералами Тарнавским, Москалевым, Литвиновым и всеми, кто отвечает за оборону здесь, именно в Запорожье. Второе совещание - фактически общегосударственное - по фортификации. На всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это прежде всего Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области - максимум внимания. Харьковщина - это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск - Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская области, Волынь. И также юг - Херсонская область
Добавим
По словам Главы государства, были доклады областных властей, всех соответствующих военных руководителей - министра обороны Умерова, генерала Павлюка.
"Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в том числе и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов. Обсудили и те потребности, по которым будем работать с партнерами для усиления наших защитных линий. Отдельное внимание - это строительство укрытий в школах, в частности здесь, в Запорожье и области, чтобы дети могли учиться по крайней мере в смешанном формате - и офлайн также", - резюмировал Зеленский.
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Зеленский провел в Запорожье два важных совещания: по вопросам обороны и фортификации
Президент Зеленский провел в Запорожье два ключевых совещания, посвященные вопросам обороны и фортификации, определив приоритетные направления, требующие усиления структур, а также обсудив ресурсы и привлечение частного сектора. Он отметил строительство укрытий в школах для более безопасного обучения.
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