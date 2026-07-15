Зеленский проведет встречу с министром обороны и руководством армии перед заседанием "Слуги народа"
Киев • УНН
Президент подчеркнул, что "единство — это великая сила" и должен быть "единый взгляд Минобороны и армии".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня проведет разговор с министром обороны и руководством армии перед заседанием фракции «Слуга народа», где будущий премьер-министр Сергей Корецкий должен представить будущий состав Кабинета министров. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.
Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, и решение проблем ТЦК, закрытие неба. Об этом у меня также будут разговоры с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет до заседания фракции
Он добавил, что «единство — это великая сила» и должен быть «единый взгляд с Минобороны и армии».
Они должны решить эти вопросы. Это важно. Приоритет также ОПК. Наш ОПК направлен на защиту нашего неба. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, направлении без всякой политики… в принуждении России к миру
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