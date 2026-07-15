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Зеленский проведет встречу с министром обороны и руководством армии перед заседанием "Слуги народа"

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Президент подчеркнул, что "единство — это великая сила" и должен быть "единый взгляд Минобороны и армии".

Зеленский проведет встречу с министром обороны и руководством армии перед заседанием "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня проведет разговор с министром обороны и руководством армии перед заседанием фракции «Слуга народа», где будущий премьер-министр Сергей Корецкий должен представить будущий состав Кабинета министров. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН

Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, и решение проблем ТЦК, закрытие неба. Об этом у меня также будут разговоры с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет до заседания фракции 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что «единство — это великая сила» и должен быть «единый взгляд с Минобороны и армии». 

Они должны решить эти вопросы. Это важно. Приоритет также ОПК. Наш ОПК направлен на защиту нашего неба. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, направлении без всякой политики… в принуждении России к миру 

- добавил Зеленский. 

Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны15.07.26, 16:53 • 12529 просмотров

Напомним 

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что решение относительно назначения министра обороны, поэтому пока неизвестно, останется ли Михаил Федоров на своей должности. Также планируется замена министра образования и науки Оксена Лисового на главу Национального агентства обеспечения качества высшего образования Андрея Бутенко. 

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
ТЦК и СП
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен