Зеленский проведет встречу с министром обороны и руководством армии перед заседанием "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня проведет разговор с министром обороны и руководством армии перед заседанием фракции «Слуга народа», где будущий премьер-министр Сергей Корецкий должен представить будущий состав Кабинета министров. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, и решение проблем ТЦК, закрытие неба. Об этом у меня также будут разговоры с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет до заседания фракции