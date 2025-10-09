Зеленский проведет совещание по аудиту договоренностей с партнерами: чего достигнуто и что реализовать

Завтра, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание по аудиту всех договоренностей с партнерами: чего достигнуто, что реализовано и что должно быть реализовано. По итогам такого внешнеполитического аудита будут соответствующие выводы и поручения на три следующих месяца. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

На завтра назначил совещание по аудиту всех наших договоренностей с партнерами за этот год: чего достигнуто, что реализовано и что должно быть реализовано. Украинская внешняя политика в эти годы значительно активнее, чем когда-либо. И нужно, чтобы каждая наша встреча, каждая наша договоренность давали настоящий результат для Украины. Чтобы все, о чем мы договорились с лидерами, реально выполнялось на уровне наших команд