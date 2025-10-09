Зеленский проведет совещание по аудиту договоренностей с партнерами: чего достигнуто и что реализовать
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября проведет совещание по аудиту всех договоренностей с партнерами. По ее итогам будут сделаны выводы и даны поручения на три месяца.
На завтра назначил совещание по аудиту всех наших договоренностей с партнерами за этот год: чего достигнуто, что реализовано и что должно быть реализовано. Украинская внешняя политика в эти годы значительно активнее, чем когда-либо. И нужно, чтобы каждая наша встреча, каждая наша договоренность давали настоящий результат для Украины. Чтобы все, о чем мы договорились с лидерами, реально выполнялось на уровне наших команд
Он добавил, что по итогам такого внешнеполитического аудита будут соответствующие выводы и поручения на три следующих месяца.
Оружие для Украины, финансы, поддержка энергетики, все формы давления на россию и переговорный трек – это ключевые направления. Правительство, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Офис, СНБО – по каждой институции я ожидаю доклада
Напомним
В июле Президент Зеленский поручил провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами, чтобы их проанализировать и реально обеспечить выполнение.