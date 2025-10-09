Зеленський проведе нараду щодо аудиту домовленостей з партнерами: чого досягнуто та що реалізувати
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня проведе нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами. За її підсумками будуть зроблені висновки та надані доручення на три місяці.
Завтра, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський проведе нараду щодо аудиту всіх домовленостей із партнерами: чого досягнуто, що реалізовано й що має бути реалізовано. За підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
На завтра призначив нараду щодо аудиту всіх наших домовленостей із партнерами за цей рік: чого досягнуто, що реалізовано й що має бути реалізовано. Українська зовнішня політика цими роками значно активніша, ніж будь-коли. І треба, щоб кожна наша зустріч, кожна наша домовленість давали справжній результат для України. Щоб усе, про що ми домовились із лідерами, реально виконувалось на рівні наших команд
Він додав, що за підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці.
Зброя для України, фінанси, підтримка енергетики, всі форми тиску на росію та перемовний трек – це ключові напрями. Уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Офіс, РНБО – по кожній інституції я очікую доповіді
Нагадаємо
У липні Президент Зеленський доручив провести аудит усіх оборонних угод із партнерами, щоб їх проаналізувати їх і реально забезпечити виконання.