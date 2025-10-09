$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 10770 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 21085 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 38117 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 40081 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 24877 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 21230 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 36065 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17113 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15908 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 17108 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Зеленський проведе нараду щодо аудиту домовленостей з партнерами: чого досягнуто та що реалізувати

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня проведе нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами. За її підсумками будуть зроблені висновки та надані доручення на три місяці.

Зеленський проведе нараду щодо аудиту домовленостей з партнерами: чого досягнуто та що реалізувати

Завтра, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський проведе нараду щодо аудиту всіх домовленостей із партнерами: чого досягнуто, що реалізовано й що має бути реалізовано. За підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

На завтра призначив нараду щодо аудиту всіх наших домовленостей із партнерами за цей рік: чого досягнуто, що реалізовано й що має бути реалізовано. Українська зовнішня політика цими роками значно активніша, ніж будь-коли. І треба, щоб кожна наша зустріч, кожна наша домовленість давали справжній результат для України. Щоб усе, про що ми домовились із лідерами, реально виконувалось на рівні наших команд 

- сказав Зеленський.

Він додав, що за підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці.

Зброя для України, фінанси, підтримка енергетики, всі форми тиску на росію та перемовний трек – це ключові напрями. Уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Офіс, РНБО – по кожній інституції я очікую доповіді 

- додав Президент.

Нагадаємо

У липні Президент Зеленський доручив провести аудит усіх оборонних угод із партнерами, щоб їх проаналізувати їх і реально забезпечити виконання.

Павло Башинський

Політика
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський