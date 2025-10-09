Зеленський проведе нараду щодо аудиту домовленостей з партнерами: чого досягнуто та що реалізувати

Завтра, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський проведе нараду щодо аудиту всіх домовленостей із партнерами: чого досягнуто, що реалізовано й що має бути реалізовано. За підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

На завтра призначив нараду щодо аудиту всіх наших домовленостей із партнерами за цей рік: чого досягнуто, що реалізовано й що має бути реалізовано. Українська зовнішня політика цими роками значно активніша, ніж будь-коли. І треба, щоб кожна наша зустріч, кожна наша домовленість давали справжній результат для України. Щоб усе, про що ми домовились із лідерами, реально виконувалось на рівні наших команд