Бывший президент США Дональд Трамп выжил после покушения на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании, в результате которого погиб один участник, что побудило президента Украины Владимира Зеленского осудить насилие и пожелать Трампу скорейшего выздоровления.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Свою реакцию украинский лидер опубликовал в соцсети Х (Twitter), передает УНН.
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"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - подчеркнул Зеленский.
Украинский президент выразил радость из-за того, что Трамп уже в безопасности и пожелал ему скорейшего выздоровления.
"Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга. Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого сильнее", - добавил глава государства.
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