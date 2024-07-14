Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Свою реакцию украинский лидер опубликовал в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент выразил радость из-за того, что Трамп уже в безопасности и пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга. Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого сильнее", - добавил глава государства.

Сотрудникам штаба Трампа запретили комментировать покушение на убийство