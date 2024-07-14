Сотрудникам штаба Трампа запретили комментировать покушение на убийство
Киев • УНН
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Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа рекомендовал сотрудникам не комментировать покушение на него. Об этом сообщает NBC со ссылкой на внутреннюю записку, направленную от имени политического директора предвыборной кампании Трампа и Национального комитета Республиканской партии Джеймса Блэра, передает УНН.
Детали
"Любой, кто общается с прессой, даже на заднем плане или неофициально, будет найден и немедленно уволен. Воздержитесь от комментариев, спекуляций, постов в социальных сетях и тому подобное. Полная и полная изоляция", - приводит телеканал выдержку из сообщения.
Также Блэр в общении с подчиненными призвал их к предельной осторожности в отношении личной безопасности.
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