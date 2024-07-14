Трамп получил ранение в ухо во время стрельбы на встрече с избирателями

Стрельба прозвучала на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал выступление перед сторонниками, при этом политик покинул сцену с окровавленным ухом, трансляцию события вели местные телеканалы, пишет АР, передает УНН.

Детали

Выступление экс-президента США перед сторонниками в городе Батлере длилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда политик размышлял о проблемах нелегальной миграции. Вдруг раздались выстрелы, после чего Трамп замолчал, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили охранники.

Через несколько минут, когда Трамп снова появился в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было закрыто.

В Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании