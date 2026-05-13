Зеленский призвал ЕС запустить пакет поддержки Украины на 90 млрд евро уже в июне

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на запуск европейского пакета поддержки объемом 90 млрд евро уже в начале июня. Об этом он сказал во время выступления на саммите Бухарестской девятки, передает УНН.

По словам президента, часть финансирования должна быть направлена непосредственно на производство дронов для Украины.

Мы рассчитываем на европейский пакет поддержки в размере 90 миллиардов, что он заработает не позднее начала июня, и первая часть финансирования поступит непосредственно на производство дронов, в которых мы критически нуждаемся

Он также призвал Европейский Союз ускорить переговорный процесс по членству Украины.

Мы должны открыть первые кластеры и дать импульс членству Украины в ЕС. Все готово для открытия первого кластера