Зеленский призвал мир к более решительной поддержке после российского удара по издательскому комплексу на Харьковщине

Сегодня оккупанты на Харьковщине разрушили большой издательский комплекс, погибли люди, есть раненые. Это стало возможным из-за нехватки систем ПВО и дальнобойного оружия в Украине. Следовательно, нужно больше усилий, больше решимости - решимости лидеров мира, - чтобы российский террор наконец проиграл. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Сегодня, 23 мая, в течение всего дня продолжалась ликвидация последствий ударов российских террористов по Харьковщине. Под прицелом оказались Харьков, Люботин и Дергачи. Враг использовал ракеты и управляемые авиабомбы, которые нанесли значительные разрушения.

Одной из мишеней атак оккупантов стал крупный издательский комплекс - один из крупнейших в Украине. В результате ракетного удара погибли люди, есть раненые. Полностью сгорел склад с книгами и оборудованием, которое использовалось для печати продукции многих украинских издательств. Для террористов такая цель не случайна - они стремятся уничтожить все сферы нашей жизни, оставить нас без культурного наследия.

На очередной акт террора рф отреагировали как в Украине, так и в мире. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такие удары должны становиться поводом для открытого разговора о том, почему подобное до сих пор возможно. Он подчеркнул, что причиной является ограничение в защите Украины - нехватка систем ПВО и дальнобойного оружия, необходимого для уничтожения российских ракетных установок вблизи наших границ.

Абсолютное большинство мира одинаково воспринимает угрозу террора: люди всегда хотят надежной защиты от террористов и справедливого наказания террористов за их атаки против жизни. И каждый народ воспринимал бы как неправильные, несправедливые ограничения в противодействии террору. Защита жизни должна иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов. И каждый лидер, который, так же как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, которое действительно полностью поддерживает наше противодействие террору, - я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости - решимости лидеров мира, - чтобы российский террор наконец проиграл - заявил Владимир Зеленский.

На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА