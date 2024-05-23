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Зеленський закликав світ до рішучішої підтримки після російського удару по видавничому комплексу на Харківщині

Зеленський закликав світ до рішучішої підтримки після російського удару по видавничому комплексу на Харківщині

Київ • УНН

 • 46344 перегляди

Ворожі ракетні удари зруйнували великий український видавничий комплекс у Харківській області, в результаті чого загинули і були поранені люди, через відсутність в України систем протиповітряної оборони і далекобійного озброєння для протидії російським атакам.

Сьогодні окупанти на Харківщині зруйнували великий видавничий комплекс, загинули люди, є поранені. Це стало можливим через брак систем ППО та далекобійної зброї в Україні. Відтак, потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 23 травня, протягом усього дня тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під прицілом опинилися Харків, Люботин і Дергачі. Ворог використовував ракети та керовані авіабомби, що завдали значних руйнувань.

Однією з мішеней атак окупантів став великий видавничий комплекс – один із найбільших в Україні. В результаті ракетного удару загинули люди, є поранені. Повністю згорів склад із книжками та обладнанням, що використовувалося для друку продукції багатьох українських видавництв. Для терористів така ціль не випадкова – вони прагнуть знищити всі сфери нашого життя, залишити нас без культурної спадщини.

На черговий акт терору рф відреагували як в Україні, так і в світі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що такі удари мають ставати приводом для відкритої розмови про те, чому подібне досі можливе. Він підкреслив, що причиною є обмеження в захисті України – брак систем ППО та далекобійної зброї, необхідної для знищення російських ракетних установок поблизу наших кордонів.

Абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору: люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, – я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв

- заявив Володимир Зеленський.

На Харківщині практично не залишилось безпечних місць - речниця ОВА 23.05.24, 21:15 • 100523 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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