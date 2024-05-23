Зеленський закликав світ до рішучішої підтримки після російського удару по видавничому комплексу на Харківщині

Сьогодні окупанти на Харківщині зруйнували великий видавничий комплекс, загинули люди, є поранені. Це стало можливим через брак систем ППО та далекобійної зброї в Україні. Відтак, потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Сьогодні, 23 травня, протягом усього дня тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під прицілом опинилися Харків, Люботин і Дергачі. Ворог використовував ракети та керовані авіабомби, що завдали значних руйнувань.

Однією з мішеней атак окупантів став великий видавничий комплекс – один із найбільших в Україні. В результаті ракетного удару загинули люди, є поранені. Повністю згорів склад із книжками та обладнанням, що використовувалося для друку продукції багатьох українських видавництв. Для терористів така ціль не випадкова – вони прагнуть знищити всі сфери нашого життя, залишити нас без культурної спадщини.

На черговий акт терору рф відреагували як в Україні, так і в світі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що такі удари мають ставати приводом для відкритої розмови про те, чому подібне досі можливе. Він підкреслив, що причиною є обмеження в захисті України – брак систем ППО та далекобійної зброї, необхідної для знищення російських ракетних установок поблизу наших кордонів.

Абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору: люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, – я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв